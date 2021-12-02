Кипр ужесточает условия въезда с 6 декабря: изменения коснутся и вакцинированных

"Эта мера касается всех пассажиров в возрасте от 12 лет, независимо от наличия у них справки о полной вакцинации или выздоровления от COVID-19. Стоимость ПЦР-теста будут платить сами пассажиры", - говорится в повіломленні.

Уточняется, что пассажиры, въезжающие в республику из портов для кратковременного посещения, должны иметь отрицательный сертификат ПЦР-тестирования сроком до 72 часов.

Кроме того, по прибытии они должны будут пройти быстрые тесты на антиген за счет Республики Кипр.

Указано, что соответствующее решение вступит в силу с понедельника, 6 декабря 2021 года, и будет действовать до 10 января 2022 года, после чего оно будет пересмотрено на основе эпидемиологических данных.

"С целью лучшего наблюдения и раннего выявления импортированных положительных случаев такое ПЦР-тестирование уже начато и продлится до 6 декабря путем выборочных проверок пассажиров, независимо от страны происхождения, которые въезжают в Республику Кипр через аэропорты Ларнаки и Пафоса", - отметили в консульстве.