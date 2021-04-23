На Кипре вводят двухнедельный локдаун из-за COVID

"Мы не можем оставаться равнодушными к растущему количеству инфекций вместе с интенсивным давлением на систему здравоохранения из-за большого количества госпитализаций", - заявил министр здравоохранения Кипра Константинос Иоанну.

По его словам, ситуация требует "трудных решений и решительных мер", чтобы остановить распространение вируса в обществе и сократить число госпитализаций.

На время локдауна на Кипре будет действовать комендантский час с 21:00 до 5:00. Его могут не придерживаться люди, которые едут на работу.

Также будут запрещены собрания, независимо от места их проведения, и только один выезд в день будет разрешен с помощью SMS-сообщений. Для тех, кто направляется в центр вакцинации, СМС-сообщения не понадобятся.

Также будет запрещена работа ресторанов, кафе и баров, в том числе и в торговых центрах. Они смогут работать только на доставке и вывозе.

Магазины, кроме магазинов, торгующих продуктами питания и напитками или другими предметами первой необходимости, также закрываются.

В Пасхальную субботу верующие смогут посетить церкви при условии, что они будут сидеть и соблюдать физическую дистанцию и другие санитарные нормы.

Кинотеатры на открытом воздухе и в помещениях, театры и другие залы будут закрыты, как и тренажерные залы, танцевальные и другие заведения. Также будет запрещена работа парикмахерских и косметологических салонов.

Также под запретом окажутся групповые индивидуальные занятия, а также спортивные и общественные мероприятия с участием детей до 18 лет.