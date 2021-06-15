В Киргизии заявили о начале третьей волны коронавируса

В Киргизии началась третья волна пандемии коронавируса. В стране за минувшие сутки зарегистрировали более 500 новых случаев коронавируса.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения и социального развития Киргизии Жалалидин Рахматулаев , передет "Радио Азаттык".

Больше всего новых случаев коронавируса выявлено в столице Бишкеке - 234 и в городе Оша - 110. Оба региона находятся в "красной" зоне карантина.

По его словам, всю последнюю неделю в стране наблюдается увеличение числа зараженных.

Всего за время пандемии в Киргизии официально зарегистрировано 111 343 случая заражения коронавирусом с учетом внебольничной пневмонии.