Торговые барьеры мешают борьбе с пандемией, - глава ВТО

В понедельник глава Всемирной организации торговли (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала заявила, что торговые барьеры, связанные с медицинскими товарами, мешают борьбе с пандемией COVID-19. Она призвала государства-члены отказаться от них на фоне активизации усилий для достижения соглашения о совместном распространение вакцин.

Об этом глава ВТО заявила на онлайн-форуме ООН, передает Reuters .

"Тенденция идет в неправильном направлении", - заявила она, имея в виду барьеры в торговле товарами для борьбы с пандемией.

"Нам нужно уменьшить эти ограничения, чтобы мы могли перемещать ... медицинские товары, материалы и вакцины (быстрее)", - сказала Нгози Оконджо-Ивеала.

По ее словам, количество торговых ограничений составляло 109 в начале пандемии в начале прошлого года, а впоследствии упало до 51, но с тех пор снова возросло до 53.

Она призвала членов ВТО до июля договориться об улучшении доступа к вакцинам против COVID-19 после многомесячных переговоров об отказе от прав интеллектуальной собственности фармацевтических фирм.

Большинство развивающихся стран поддерживают отказ, однако несколько состоятельных стран остаются категорически против, заявляя, что это будет сдерживать исследования, которые позволяют производить вакцины против COVID-19 быстро.

"Это будет сложно, поскольку по-прежнему существуют разногласия, но мы надеемся, что сможем достичь прагматичного подхода",- сказала Оконджо-Ивеала.

"Я спешу, и хочу, чтобы до июля мы договорились, потому что жизни имеют значения", - добавила она.