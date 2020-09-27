В Китае начали массовую вакцинацию от коронавируса. Десятки тысяч людей получили прививки экспериментальной вакциной.

Об этом сообщает New York Post.

Вместе с тем безопасность и эффективность примененной вакцины пока не доказана.

Вакцину китайцы получают с июля. Член Национальной комиссии здравоохранения Китая Чжэн Чжунвэй, заявил, что КНР получила поддержку Всемирной организации здравоохранения перед тем, как начать ее использование. По его словам, некоторые люди, принадлежащие к профессиям "высокого риска", например медицинский персонал передовой линии, имеют право получать вакцину с 22 июля.

Член Нацкомиссии заверил, что в течение клинических испытаний не было отмечено серьезных побочных эффектов в результате применения вакцины.

При этом в ВОЗ в субботу заявили, что Китай выдал "внутреннее разрешение на экстренное использование". Он выдается на усмотрение стран и не подпадает под утверждение организации.

Напомним, 22 сентября президент США Дональд Трамп во время своей речи на Генассамблее ООН призвал привлечь к ответственности Китай за возникновение пандемии коронавируса.

По мнению Трампа, Пекин на ранних этапах распространения COVID-19 не запретил международные авиарейсы со своей территории и заразил весь мир.

Как писало РБК-Украина, 17 августа Китай сообщил о регистрации своей первой вакцины от коронавируса; патент на вакцину выдан Национальным управлением интеллектуальной собственности.