В Китае призвали мир отказаться от вакцины Pfizer из-за смертей в Норвегии

Китайские медицинские эксперты призвали мир прекратить использование вакцины от коронавируса, которую разработали компании Pfizer и BioNTech. Это связано с более 20 случаями смерти среди вакцинированных пенсионеров в Норвегии.

Об этом сообщает издание Global Times.

Как пояснил китайский иммунолог, новая мРНК вакцина от коронавируса была разработана в спешке и никогда не использовалась в крупных масштабах, поэтому ее безопасность не была подтверждена для широкого применения на людях.

Однако китайские эксперты подчеркивают, что оценивать инцидент со смертями в Норвегии следует осторожно, чтобы понять, была ли смерть вызвана именно вакциной, или иными условиями.

Вирусолог с Уханського университета Ян Жчаньцю рассказал, что мРНК вакцины учат клетки человека вырабатывать белок, вызывающий иммунный ответ на коронавирус. В то же время в организме могут образовываться токсичные вещества. Это показывает, что мРНК вакцины не могут быть полностью безопасными для человека, добавил он.

Иммунолог из Пекина, чье имя не называется, призвал не рекомендовать вакцину Pfizer/BioNTech людям старше 80 лет, поскольку они имеют более слабую иммунную систему и склонны к негативным последствиям.