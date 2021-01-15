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У Китаї закликали світ відмовитися від вакцини Pfizer через смерті в Норвегії

Новость на русском → Китай, П'ятниця 15 січня 2021 18:07
У Китаї закликали світ відмовитися від вакцини Pfizer через смерті в Норвегії Фото: вакцина від коронавірусу Pfizer (flickr by Marco Verch)
Автор: РБК-Україна

Китайські медичні експерти закликали світ припинити використання вакцини від коронавірусу, яку розробили компанії Pfizer та BioNTech. Це пов'язано з понад 20 випадками смерті серед вакцинованих пенсіонерів у Норвегії.

Про це повідомляє видання Global Times.

Як пояснив китайський імунолог, нова мРНК вакцина від коронавірусу була розроблена поспіхом та ніколи не використовувалася у великих масштабах, тому її безпека не була підтверджена для широкого застосування на людях.

Однак китайські експерти наголошують, що оцінювати інцидент зі смертями в Норвегії слід обережно, щоб зрозуміти, чи була смерть спричинена саме вакциною, чи іншими умовами.

Вірусолог з Уханського університету Ян Жчаньцю розповів, що мРНК вакцини вчать клітини людини виробляти білок, що викликає імунну відповідь на коронавірусу. Водночас в організмі можуть утворюватися токсичні речовини. Це показує, що мРНК вакцини не можуть бути повністю безпечними для людини, додав він.

Імунолог з Пекіна, чиє ім'я не називається, закликав не рекомендувати вакцину Pfizer/BioNTech людям старше 80 років, оскільки вони мають слабшу імунну систему та схильні до негативних наслідків.

Нагадаємо, вчора Норвезьке агентство лікарських засобів повідомило про 13 випадків смерті серед вакцинованих від коронавірусу. Всі вони отримали щеплення вакциною Pfizer та BioNTech.

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