В Китае произошла вспышка "Омикрон": власти тестируют весь город

В китайском городе Тяньцзин произошла вспышка коронавируса "Омикрон". Власти принялись тестировать на COVID-19 всех жителей города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press .

В Тяньцзин коронавирусом заболели 20 детей и взрослых. Из них штамм "Омикрон" подтвердили у двоих человек.

Чиновники заявили, что вирус распространяется и принялись тестировать на коронавирус 14 миллионов жителей города. Также закрыли несколько станций метро на двух линиях, чтобы попытаться предотвратить дальнейшее распространение вируса.

Первые два случая, подтвержденные в Тяньцзине, были подтверждены у 10-летней девочки и 29-летней женщины, работавших во внешкольном центре. У них обнаружили штамм "Омикрон".

При последующем тестировании близких контактов еще у 18 человек обнаружили положительный результат, а 767 - отрицательный.