В Китае произошла вспышка "Омикрон": власти тестируют весь город
В китайском городе Тяньцзин произошла вспышка коронавируса "Омикрон". Власти принялись тестировать на COVID-19 всех жителей города.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.
В Тяньцзин коронавирусом заболели 20 детей и взрослых. Из них штамм "Омикрон" подтвердили у двоих человек.
Чиновники заявили, что вирус распространяется и принялись тестировать на коронавирус 14 миллионов жителей города. Также закрыли несколько станций метро на двух линиях, чтобы попытаться предотвратить дальнейшее распространение вируса.
Первые два случая, подтвержденные в Тяньцзине, были подтверждены у 10-летней девочки и 29-летней женщины, работавших во внешкольном центре. У них обнаружили штамм "Омикрон".
При последующем тестировании близких контактов еще у 18 человек обнаружили положительный результат, а 767 - отрицательный.
Среди зараженных 15 учеников от 8 до 13 лет, сотрудник продленного дня и четверо родителей. Общегородское тестирование будет длиться два дня.
Напомним, что в Китае ожидают роста заболеваемости коронавирусом во время Олимпиады. Там заявили, что вирус завезут иностранцы.