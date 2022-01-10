У Китаї стався спалах "Омікрон": влада тестує все місто

У китайському місті Тяньцзін стався спалах коронавірусу "Омікрон". Влада почала тестувати на COVID-19 всіх жителів міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press .

У Тяньцзін коронавірусом захворіли 20 дітей і дорослих. З них штам "Омікрон" підтвердили у двох осіб.

Чиновники заявили, що вірус поширюється і почали тестувати на коронавірус 14 мільйонів жителів міста. Також закрили кілька станцій метро на двох лініях, щоб спробувати запобігти подальшому поширенню вірусу.

Перші два випадки, підтверджені в Тяньцзіні, були підтверджені у 10-річної дівчинки і 29-річної жінки, які працювали в позашкільному центрі. У них виявили штам "Омікрон".

При подальшому тестуванні близьких контактів ще у 18 осіб виявили позитивний результат, а 767 - негативний.