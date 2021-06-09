В Китае сделали более 800 млн прививок против COVID

В ходе массовой кампании в Китае гражданам сделали более 800 млн прививок против коронавируса. Местные эпидемиологи прогнозируют, что к концу текущего года или к середине 2022-го удастся вакцинировать примерно 70-80% населения.

Об этом сообщает Государственный комитет по вопросам гигиены и здравохранения КНР.

По информации ведомства, по состоянию на 8 июня, в 31 административной единицы Китая в целом было сделано 808,962 млн прививок против COVID-19.

Известно, что с 15 декабря прошлого года началась вакцинация приоритетных групп населения.

Сообщается, что власти на конец февраля были распределены вакцины среди 54, 52 млн жителей.

Так, до 1 апреля было привито 126, 6 млн граждан, к 1 мая - 270,41 млн, а уже к 1 июня - 681,9 млн.

Стоит отметить, что недавно эпидемиолог КНР Чжун Наньшань заявил о планах власти, а именно - до июня привить около 40% жителей Китая, то есть примерно 560 млн с более чем 1,4 млрд человек.