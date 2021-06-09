У Китаї зробили більш 800 млн щеплень проти COVID
В ході масової кампанії у Китаї громадянам зробили понад 800 млн щеплень проти коронавірусу. Місцеві епідеміологи прогнозують, що до кінця поточного року або до середини 2022-го вдасться вакцинувати приблизно 70-80% населення.
Про це повідомляє Державний комітет з питань гігієни та охорони здоров'я КНР.
За інформацією відомства, станом на 8 червня, в 31 адміністративній одиниці Китаю в цілому було зроблено 808,962 млн щеплень проти COVID-19.
Відомо, що з 15 грудня минулого року розпочалася вакцинація пріоритетних груп населення.
Повідомляється, що владою на кінець лютого було розподілено вакцини серед 54,52 млн жителів.
Так, до 1 квітня було щеплено 126, 6 млн громадян, до 1 травня - 270,41 млн, а вже до 1 червня - 681,9 млн.
Варто зазначити, що нещодавно епідеміолог КНР Чжун Наньшань заявив про плани влади, а саме - до червня прищепити близько 40% жителів Китаю, тобто приблизно 560 млн з більш ніж 1,4 млрд осіб.
Нагадаємо, що Китай схвалив екстрене використання вакцини проти Covid-19 для дітей віком від трьох років та став першої країною, яка схвалила вакцину проти коронавірусу для такої вікової категорії
Додамо, що у Китаї вакцину Sinovac вже дозволили використовувати для підлітків.