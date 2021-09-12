В Китае выявили новый очаг COVID-19

В субботу, в континентальной части Китая было зафиксировано 20 новых случаев локального заражения COVID-19. Все они были выявлены в провинции Фуцзянь на востоке Китая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство " Синьхуа ".

По данным государственного комитета по делам здравоохранения КНР, в тот день также было зарегистрировано 26 новых завезенных случаев

"Новые пациенты с подозрением на заражение коронавирусом нового типа и новые летальные случаи от COVID-19 в тот день в континентальной части страны отсутствовали", - говорится в сообщении.

Отметим, последняя вспышка COVID-19 в стране была зафиксирована 20 июля среди работников аэропорта в восточном городе Нанкин. У них обнаружили заражение новым штаммом коронавируса "Дельта".

После чего более 1200 человек в Китае были инфицированы, однако не все из них заразились "Дельта"-штаммом.

Эта вспышка побудила власть ввести по все стране меры по борьбе с эпидемией, включая массовое тестирование миллионов людей, а также ограничения на поездки.