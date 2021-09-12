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У Китаї виявили новий осередок COVID-19

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Україна, Неділя 12 вересня 2021 09:26
У Китаї виявили новий осередок COVID-19 Фото: у Китаї новий осередок зараження COVID-19 (gettyimages.com)
Автор: Олександр Білоус

У суботу, в континентальній частині Китаю було зафіксовано 20 нових випадків локального зараження COVID-19. Всі вони були виявлені в провінції Фуцзянь на сході Китаю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство "Сіньхуа".

За даними державного комітету у справах охорони здоров'я КНР, в той день також було зареєстровано 26 нових завезених випадків

"Нові пацієнти з підозрою на зараження коронавірусом нового типу і нові летальні випадки від COVID - 19 в той день в континентальній частині країни були відсутні", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, останній спалах COVID-19 в країні був зафіксований 20 липня серед працівників аеропорту в східному місті Нанкін. У них виявили зараження новим штамом коронавірусу "Дельта".

Після чого більше 1200 осіб в Китаї були інфіковані, проте не всі з них заразилися "Дельта"-штамом.

Цей спалах спонукав владу ввести по всій країні заходи по боротьбі з епідемією, включаючи масове тестування мільйонів людей, а також обмеження на поїздки.

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