У Китаї виявили новий осередок COVID-19

У суботу, в континентальній частині Китаю було зафіксовано 20 нових випадків локального зараження COVID-19. Всі вони були виявлені в провінції Фуцзянь на сході Китаю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство " Сіньхуа ".

За даними державного комітету у справах охорони здоров'я КНР, в той день також було зареєстровано 26 нових завезених випадків

"Нові пацієнти з підозрою на зараження коронавірусом нового типу і нові летальні випадки від COVID - 19 в той день в континентальній частині країни були відсутні", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, останній спалах COVID-19 в країні був зафіксований 20 липня серед працівників аеропорту в східному місті Нанкін. У них виявили зараження новим штамом коронавірусу "Дельта".

Після чого більше 1200 осіб в Китаї були інфіковані, проте не всі з них заразилися "Дельта"-штамом.

Цей спалах спонукав владу ввести по всій країні заходи по боротьбі з епідемією, включаючи масове тестування мільйонів людей, а також обмеження на поїздки.