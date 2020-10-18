В Китае заявили о риске передачи COVID-19 через замороженные продукты

В Китае на упаковке замороженных продуктов впервые нашли живой коронавирус. Человек при контакте с такой упаковкой может заразиться.

Об этом сообщается на сайте китайского Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

Специалисты нашли живой коронавирус на упаковке импортной замороженной трески, когда расследовали причину новой вспышки COVID-19 в городе Циндао на востоке страны.

"Обнаружение живого коронавируса на упаковке замороженных продуктов в Циндао - это первый случай, когда вне лаборатории было подтверждено, что новый коронавирус может сохраняться на упаковке в течение длительного времени при особых условиях", - сообщили в китайском Центре по контролю и профилактике заболеваний.

В нем добавили, что пока не было зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом в результате контакта с замороженными продуктами. Риск заразиться таким способом существует, однако он очень низкий, отметили в CDC.

В то же время в Центре по контролю и профилактике заболеваний посоветовали людям, работающим с замороженными продуктами, не касаться их без средств защиты. Также им рекомендовали не трогать рот, нос или глаза до снятия рабочей одежды, на которую может попасть вирус, и до последующего мытья рук, а также регулярно проходить тестирование на COVID-19.

Ранее в Китае находили на упаковках замороженных продуктов лишь частицы COVID-19, а не живой вирус.

В августе следы коронавируса обнаружили на упаковке креветок, которые прибыли в партии импортных продуктов из Эквадора в провинцию Аньхой на востоке Китая, сообщал Reuters.

В сентябре частицы коронавируса в КНР выявили на упаковке замороженного кальмара, импортированного из России.

Также сообщалось, что коронавирус может сохраняться на использованных марлевых масках до недели.