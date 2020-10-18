У Китаї заявили про ризик передачі COVID-19 через заморожені продукти

У Китаї на упакуванні заморожених продуктів вперше знайшли живий коронавірус. Людина при контакті з таким упакуванням може заразитися.

Про це повідомляється на сайті китайського Центру з контролю і профілактики захворювань (CDC).

Фахівці знайшли живий коронавірус на упакуванні імпортної замороженої тріски, коли розслідували причину нового спалаху COVID-19 у місті Циндао на сході країни.

"Пошук живого коронавірусу на упакуванні заморожених продуктів в Циндао - це перший випадок, коли поза лабораторією було підтверджено, що новий коронавірус може зберігатися на упакуванні протягом тривалого часу при особливих умовах", - повідомили в китайському Центрі з контролю і профілактики захворювань.

У ньому додали, що поки не було зареєстровано жодного випадку зараження коронавірусом унаслідок контакту з замороженими продуктами. Ризик заразитися таким способом існує, проте він дуже низький, зазначили в CDC.

Водночас в Центрі з контролю і профілактики захворювань порадили людям, які працюють із замороженими продуктами, не торкатися їх без засобів захисту. Також їм рекомендували не чіпати рота, ніс або очі до зняття робочого одягу, на який може потрапити вірус, і до наступного миття рук, а також регулярно проходити тестування на COVID-19.

Раніше в Китаї знаходили на упакуванні заморожених продуктів лише частинки COVID-19, а не живий вірус.

У серпні сліди коронавірусу виявили на упакуванні креветок, які прибули в партії імпортних продуктів з Еквадору в провінцію Аньхой на сході Китаю, повідомляв Reuters.

У вересні частинки коронавірусу в КНР виявили на упакуванні замороженого кальмара, імпортованого з Росії.

Також повідомлялося, що коронавірус може зберігатися на використаних марлевих масках до тижня.