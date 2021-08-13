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Китай в очередной раз отказал ВОЗ в расследовании возникновения COVID-19

Автор: Сергей Пышкин

Китай отказался от призыва ВОЗ принять участие в расследовании возникновения COVID-19. Страна заявила, что она не заинтересована в "политических" попытках выяснить происхождение заболевания.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Китай снова отклонил предложение Всемирной организации здравоохранения принять участие в международном расследовании возникновения коронавирусf.

Напомним, что последний визит экспертов в лаборатории страны состоялся еще в январе 2021 года, однако ученым так и не удалось объяснить, как мог возникнуть вирус. Они посвятили отчету о теории утечки только 440 слов.

Вчера, ВОЗ, со своей стороны, призвала Китай надать ей необработанные данные самых ранних случаев заболевания среди населения, однако страна в очередной раз отказалась участвовать в расследовании, поскольку поддерживает, якобы, только "научные" исследования, а не "политические".

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