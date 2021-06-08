Китай первым в мире одобрил COVID-вакцину для детей от трех лет, - AFP

Представитель компании сообщил, что вакцина была одобрена для использования для маленьких детей от трех лет.

"Недавно вакцина Sinovac была одобрена для экстренного использования в возрасте от трех до 17 лет", - добавил спикер.

При этом он не уточнил, когда маленькие дети смогут начать получать прививки, отметив, что график развертывания будет определяться Национальной комиссией по здравоохранению "в соответствии с текущими потребностями Китая по предотвращению и борьбе с эпидемиями и поставками вакцин".

Компания завершила испытания вакцины на ранних стадиях у детей и подростков, результаты которых будут опубликованы в скором времени в научном журнале Lancet, добавил спикер.

В течение выходных государственная телекомпания CCTV сообщила, что неназванный чиновник рабочей группы Государственного совета по вопросам противодействия эпидемии заявил, что вакцины одобрены для детей, а ее безопасность и эффективность доказана.

Представитель другой основной вакцины в Китае, Sinopharm, заявил, что эксперты продемонстрировали эффективность вакцины для детей, но не подтвердил, была ли она одобрена для использования.

Китайские чиновники заявили, что намерены привить 70 процентов населения до конца этого года.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила вакцины Sinopharm и Sinovac для экстренного применения взрослым в возрасте от 18 лет и старше, эти вакцины используют в нескольких странах мира.

Хотя сейчас ВОЗ не рекомендует делать прививку детям против коронавируса, США, Великобритания, Сингапур и Европейский Союз утвердили вакцину Pfizer-BioNTech для детей от 12 лет.

Китай 8 июня сообщил о 33 новых случаях заболевания Covid-19.