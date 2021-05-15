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Китай поднял цены на медицинские товары для Индии

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Китай, Суббота 15 мая 2021 06:45
Китай поднял цены на медицинские товары для Индии Фото: коронавирус в Индии не утихает (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Китай заявил, что поднимает цены на некоторые медицинские товары, которые используются при лечении COVID-19 для Индии. Там объяснили это тем, что пришлось импортировать сырье.

Об этом сообщает индийское издание The Print.

Речь идет о таких товарах, как концентраторы кислорода, закупаемые индийскими компаниями у китайских производителей и сырье на лекарство и вакцины.

Представитель министерства иностранных дел Китая Хуа Чунин сказал, что отзывы китайских производителей говорят о том, что им пришлось импортировать сырье для удовлетворения избыточного спроса из Индии.

Если взять в качестве примера кислородные концентраторы, спрос в Индии вырос в несколько раз за короткий период времени, и сырье также испытывает нехватку, сказал Хуа.

По ее словам, индийская сторона также увеличила спрос по различным каналам, что привело к чрезмерному спросу на рынке и росту цен, поскольку китайские производители вынуждены импортировать часть сырья из других стран.

Он отметил, что Китай стремится к сглаживанию глобальных производственных цепочек и цепочек поставок и надеется, что все стороны смогут работать вместе.

"Мы надеемся, что все стороны смогут работать вместе, чтобы обеспечить открытость и стабильность цепочек поставок", - сказал Хуа.

Напомним, в Индии опять зафиксировали рекорд по летальным случаям от коронавируса. За сутки в стране заболело 4 тысячи человек.

Ранее сообщалось, что в ООН призывают увеличить производство вакцин от коронавируса. Некоторые страны столкнулись с новыми волнами этой болезни, но вакцины не хватает.

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