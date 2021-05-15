Китай підняв ціни на медичні товари для Індії

Китай заявив, що піднімає ціни на деякі медичні товари, які використовуються при лікуванні COVID-19 для Індії . Там пояснили це тим, що довелося імпортувати сировину.

Йдеться про такі товари, як концентратори кисню, що закуповуються індійськими компаніями у китайських виробників і сировину на ліки й вакцини.

Представник міністерства закордонних справ Китаю Хуа Чунін сказав, що відгуки китайських виробників говорять про те, що їм довелося імпортувати сировину для задоволення надлишкового попиту з Індії.

Якщо взяти в якості прикладу кисневі концентратори, попит в Індії виріс в кілька разів за короткий період, і сировина також відчуває нестачу, сказав Хуа.

За його словами, індійська сторона також збільшила попит по різних каналах, що призвело до надмірного попиту на ринку і зростання цін, оскільки китайські виробники змушені імпортувати частину сировини з інших країн.

Він зазначив, що Китай прагне до згладжування глобальних виробничих ланцюжків і ланцюжків поставок і сподівається, що всі сторони зможуть працювати разом.

"Ми сподіваємося, що всі сторони зможуть працювати разом, щоб забезпечити відкритість і стабільність ланцюжків поставок", - сказав Хуа.