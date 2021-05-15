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Китай підняв ціни на медичні товари для Індії

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Китай, Субота 15 травня 2021 06:45
Китай підняв ціни на медичні товари для Індії Фото: коронавірус в Індії не вщухає (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Китай заявив, що піднімає ціни на деякі медичні товари, які використовуються при лікуванні COVID-19 для Індії. Там пояснили це тим, що довелося імпортувати сировину.

Про це повідомляє індійське видання The Print.

Йдеться про такі товари, як концентратори кисню, що закуповуються індійськими компаніями у китайських виробників і сировину на ліки й вакцини.

Представник міністерства закордонних справ Китаю Хуа Чунін сказав, що відгуки китайських виробників говорять про те, що їм довелося імпортувати сировину для задоволення надлишкового попиту з Індії.

Якщо взяти в якості прикладу кисневі концентратори, попит в Індії виріс в кілька разів за короткий період, і сировина також відчуває нестачу, сказав Хуа.

За його словами, індійська сторона також збільшила попит по різних каналах, що призвело до надмірного попиту на ринку і зростання цін, оскільки китайські виробники змушені імпортувати частину сировини з інших країн.

Він зазначив, що Китай прагне до згладжування глобальних виробничих ланцюжків і ланцюжків поставок і сподівається, що всі сторони зможуть працювати разом.

"Ми сподіваємося, що всі сторони зможуть працювати разом, щоб забезпечити відкритість і стабільність ланцюжків поставок", - сказав Хуа.

Нагадаємо, в Індії знову зафіксували рекорд за летальними випадками від коронавірусу. За добу в країні захворіло 4 тисячі осіб.

Раніше повідомлялося, що в ООН закликають збільшити виробництво вакцин від коронавірусу. Деякі країни зіткнулися з новими хвилями цієї хвороби, але вакцини не вистачає.

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