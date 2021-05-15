Китай поднял цены на медицинские товары для Индии

Речь идет о таких товарах, как концентраторы кислорода, закупаемые индийскими компаниями у китайских производителей и сырье на лекарство и вакцины.

Представитель министерства иностранных дел Китая Хуа Чунин сказал, что отзывы китайских производителей говорят о том, что им пришлось импортировать сырье для удовлетворения избыточного спроса из Индии.

Если взять в качестве примера кислородные концентраторы, спрос в Индии вырос в несколько раз за короткий период времени, и сырье также испытывает нехватку, сказал Хуа.

По ее словам, индийская сторона также увеличила спрос по различным каналам, что привело к чрезмерному спросу на рынке и росту цен, поскольку китайские производители вынуждены импортировать часть сырья из других стран.

Он отметил, что Китай стремится к сглаживанию глобальных производственных цепочек и цепочек поставок и надеется, что все стороны смогут работать вместе.

"Мы надеемся, что все стороны смогут работать вместе, чтобы обеспечить открытость и стабильность цепочек поставок", - сказал Хуа.