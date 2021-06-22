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Китай сохранит пограничные ограничения еще на год из-за COVID, - WSJ

Автор: РБК-Украина

Власти Китая планируют сохранить пограничные ограничения на случай пандемии по крайней мере еще на год. В стране опасаются появления новых штаммов коронавируса.

Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

Китай резко сократил транспортное сообщение с другими странами, поскольку коронавирус, который впервые появился в центральном китайском городе Ухань в конце 2019 года, распространился по всему миру в прошлом году.

В феврале 2022 года столица Китая, Пекин, должна принять зимние Олимпийские игры и зимние Паралимпийские игры, в которых примут участие тысячи спортсменов.

Путешественники на материковый Китай, независимо от гражданства, сталкиваются с жесткими требованиями перед поездкой, включая многочисленные медицинские тесты и строгие карантинные правила при въезде.

Авиакомпании, как китайские, так и некитайские, также рискуют приостановить свои полеты, если по прибытии в Китай будет обнаружено определенное количество инфицированных пассажиров.

Количество ежедневно регистрируемых случаев заболевания в Китае в настоящее время гораздо ниже, чем в других крупных странах, однако китайское правительство остро осознает возможность более широкого распространения инфекции из-за плотной городской застройки и высокоразвитой транспортной сети.

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