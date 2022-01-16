Китай вакцинировал от COVID почти 90% населения

В Китае вакцины от коронавируса получили почти 90 процентов населения страны. Об этом заявили власти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сіньхуа .

Представитель Государственного комитета по делам здравоохранения Хэ Цинхуа сообщил, что более 1,26 млрд китайцев, или почти 90 проц. населения страны, получили вакцины от коронавируса.

При этом две прививки от коронавируса получили более 1,22 млрд. китайцев.

"Призвав общественность как можно быстрее получить бустерную дозу вакцины, чиновник отметил необходимость продолжения соблюдения масочного режима, социальной дистанции и проветривания помещений для предотвращения заражения коронавирусом", - отмечает издание.