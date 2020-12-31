Китай засекретил исследования о происхождении COVID-19, - AP

Китайское правительство засекретило исследования о происхождении коронавируса. Власти страны блокируют доступ журналистов к любой информации по этой теме.

Об этом пишет Associated Press.

Отмечается, что в Китае ученые получают крупные гранты на изучение первоисточника пандемии. Однако выход публикаций жестко контролируется специальной комиссией.

Также издание пишет, что китайские власти ограничили доступ к месту, где могут обитать заражненые летучие мыши - носители "вируса-прародителя", родственного COVID-19.

Силовики "в штатском" следили за журналистами Associated Press и затем перегородили им доступ, заблокировав дороги и подходы к целевому объекту.

"Этот район представляет большой научный интерес, потому что он может содержать ключи к разгадке происхождения коронавируса, унесшего жизни более 1,7 миллиона человек во всем мире. Однако для ученых и журналистов он превратился в черную дыру без информации из-за политической чувствительности и секретности", - пишет издание.

Ранее сообщалось, что Пекинский институт биологических продуктов завил, что COVID-вакцина китайской компании Sinopharm показала эффективность на 79,34%.

РБК-Украина писало, что в Италии коронавирус циркулировал еще в сентябре 2019 года. Вирус мог распространиться за пределы Китая раньше, чем считалось до сих пор.