У Китаї - сплеск COVID-19. За місяць померли десятки тисяч людей
У Китаї фіксують велику кількість нових випадків інфікування COVID-19. Унаслідок різкого сплеску захворюваності лікарні та крематорії переповнені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.
Національна комісія з охорони здоров'я країни інформує про те, що з 8 грудня загинуло 5 503 людини через дихальну недостатність, викликану вірусом, і 54 435 осіб померли від інших захворювань у поєднанні з інфекцією.
"У відомстві заявили, що ці "смерті, пов'язані з COVID-19", сталися в лікарнях, а це означає, що всі, хто помер вдома, не були включені в цю статистику", - вказує AP.
Водночас журналісти додали, що навіть ці цифри можуть не відображати точної кількості померлих, хоча уряд КНР стверджує ніби "надзвичайний пік" останнього сплеску захворюваності минув.
Нагадаємо, агентство Reuters писало, що пік нової хвилі захворюваності COVID-19 у Китаї триватиме два-три місяці та незабаром пошириться на сільські райони країни.
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