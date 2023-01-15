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У Китаї - сплеск COVID-19. За місяць померли десятки тисяч людей

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Неділя 15 січня 2023 06:19
У Китаї - сплеск COVID-19. За місяць померли десятки тисяч людей Фото: У Китаї за місяць від коронавірусу померли 60 тисяч людей (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

У Китаї фіксують велику кількість нових випадків інфікування COVID-19. Унаслідок різкого сплеску захворюваності лікарні та крематорії переповнені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Національна комісія з охорони здоров'я країни інформує про те, що з 8 грудня загинуло 5 503 людини через дихальну недостатність, викликану вірусом, і 54 435 осіб померли від інших захворювань у поєднанні з інфекцією.

"У відомстві заявили, що ці "смерті, пов'язані з COVID-19", сталися в лікарнях, а це означає, що всі, хто помер вдома, не були включені в цю статистику", - вказує AP.

Водночас журналісти додали, що навіть ці цифри можуть не відображати точної кількості померлих, хоча уряд КНР стверджує ніби "надзвичайний пік" останнього сплеску захворюваності минув.

Нагадаємо, агентство Reuters писало, що пік нової хвилі захворюваності COVID-19 у Китаї триватиме два-три місяці та незабаром пошириться на сільські райони країни.

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