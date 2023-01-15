В Китае - всплеск COVID-19. За месяц умерли десятки тысяч человек
В Китае фиксируют большое количество новых случаев инфицирования COVID-19. В результате резкого всплеска заболеваемости больницы и крематории переполнены.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.
Национальная комиссия по здравоохранению страны информирует о том, что с 8 декабря погибли 5 503 человека из-за дыхательной недостаточности, вызванной вирусом, и 54 435 человек скончались от других заболеваний в сочетании с инфекцией.
"В ведомстве заявили, что эти "смерти, связанные с COVID-19", произошли в больницах, а это значит, что все умершие дома не были включены в эту статистику", - указывает AP.
В то же время журналисты добавили, что даже эти цифры могут не отображать точного количества умерших, хотя правительство КНР утверждает, что "чрезвычайный пик" последнего всплеска заболеваемости прошел.
Напомним, агентство Reuters писало, что пик новой волны заболеваемости COVID-19 в Китае продлится два-три месяца и вскоре распространится на сельские районы страны.
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