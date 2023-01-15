В Китае - всплеск COVID-19. За месяц умерли десятки тысяч человек

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press .

Национальная комиссия по здравоохранению страны информирует о том, что с 8 декабря погибли 5 503 человека из-за дыхательной недостаточности, вызванной вирусом, и 54 435 человек скончались от других заболеваний в сочетании с инфекцией.

"В ведомстве заявили, что эти "смерти, связанные с COVID-19", произошли в больницах, а это значит, что все умершие дома не были включены в эту статистику", - указывает AP.

В то же время журналисты добавили, что даже эти цифры могут не отображать точного количества умерших, хотя правительство КНР утверждает, что "чрезвычайный пик" последнего всплеска заболеваемости прошел.