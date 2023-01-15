У Китаї - сплеск COVID-19. За місяць померли десятки тисяч людей

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press .

Національна комісія з охорони здоров'я країни інформує про те, що з 8 грудня загинуло 5 503 людини через дихальну недостатність, викликану вірусом, і 54 435 осіб померли від інших захворювань у поєднанні з інфекцією.

"У відомстві заявили, що ці "смерті, пов'язані з COVID-19", сталися в лікарнях, а це означає, що всі, хто помер вдома, не були включені в цю статистику", - вказує AP.

Водночас журналісти додали, що навіть ці цифри можуть не відображати точної кількості померлих, хоча уряд КНР стверджує ніби "надзвичайний пік" останнього сплеску захворюваності минув.