Китайский ученый опроверг свое заявление о низкой эффективности COVID-вакцин

Директор Центра по контролю за заболеваниями Китая Гао Фу опроверг свое заявление о низкой эффективности китайских вакцин от COVID. По его словам, его комментарий был неверно истолкован.

По его словам, заявление о низкой эффективности было "полным недоразумением", поскольку он имел в виду научный взгляд о том, что введение разных вакцин может быть вариантами повышения защиты от COVID-19.

"Степень защиты всех вакцин в мире иногда высока, а иногда и низка. Как повысить их эффективность - это вопрос, который должен быть рассмотрен учеными всего мира", - отметил Гао.