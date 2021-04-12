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Китайський вчений спростував свою заяву про низьку ефективність COVID-вакцин

Новость на русском → Пекін, Понеділок 12 квітня 2021 14:12
Китайський вчений спростував свою заяву про низьку ефективність COVID-вакцин Фото: заяву про китайських вакцинах було неправильно витлумачено (Lintao Zhang/Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Директор Центру з контролю за захворюваннями Китаю Гао Фу спростував свою заяву про низьку ефективність китайських вакцин від COVID. За його словами, його коментар був невірно витлумачений.

Про це пише dpa international.

За його словами, заява про низьку ефективність була "повним непорозумінням", оскільки він мав на увазі науковий погляд про те, що запровадження різних вакцин може бути варіантами підвищення захисту від COVID-19.

"Ступінь захисту всіх вакцин в світі іноді висока, а іноді й низька. Як підвищити їх ефективність - це питання, що має бути розглянуто вченими всього світу", - зазначив Гао.

Нагадаємо, раніше він на конференції заявляв про необхідність вирішення проблеми недостатньої ефективності нинішніх вакцин.

"Потрібно розглянути способи вирішення проблеми низького рівня захисту існуючих вакцин", - заявив Гао.

Його коментарі викликали бурхливу реакцію, оскільки даних про китайські вакцини набагато менше, ніж про вакцини, які виробляються в інших країнах.

Зазначимо, стало відомо, що китайська вакцина Sinovac пройшла лабораторний контроль і скоро буде застосовуватися в Україні.

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