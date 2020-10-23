Кличко проверил, как отремонтировали больницу для больных COVID-19

Мэр Киева Виталий Кличко проверил, как отремонтировали городскую больницу №3, где также лечат и больных коронавирусом.

Детали проверки мэр показал на своем Youtube-канале.

"Вчера посетил городскую больницу №3. Проверил, как там отремонтировали оба корпуса медучреждения и приемное отделение. Больницы - почти 50 лет. И ни разу капитального ремонта там не делали. На сегодня в медучреждении осуществили капремонт, провели утепление фасадов корпусов. А также полностью отремонтировали и оборудовали приемное и центральное стерилизационное отделение. Теперь они не уступают европейским стандартам. С комфортными условиями и современным оборудованием. А для удобства людей с недостатками зрения на дверях смотровых кабинетов разместили таблички со шрифтом Брайля", - сообщил мэр.

Отремонтировали в больнице и сети электроснабжения и канализационные сети. И закупили в этом году современного оборудования на 43 миллиона гривен. Следующими планируют обновить реанимационное отделение и операционный блок.

Напомним, ранее Кличко заявил, что столица самостоятельно готовит дополнительные койко-места для лечения больных COVID-19.

Как известно, в Киеве за сутки подтвердили 635 новых случаев коронавируса. Это новый антирекорд по коронавирусу в столице.