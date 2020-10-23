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Кличко перевірив, як відремонтували лікарню для хворих на COVID-19

Новость на русском → Київ, П'ятниця 23 жовтня 2020 13:47
Кличко перевірив, як відремонтували лікарню для хворих на COVID-19 Фото: Віталій Кличко (kiev.klichko.org)
Автор: РБК-Україна

Мер Києва Віталій Кличко перевірив, як відремонтували міську лікарню №3, де також лікують і хворих на коронавірус.

Деталі перевірки мер показав на своєму Youtube-каналі.

"Вчора відвідав міську лікарню №3. Перевірив, як там відремонтували обидва корпуси медзакладу та приймальне відділення. Лікарні - майже 50 років. І жодного разу капітального ремонту там не робили. На сьогодні в медзакладі здійснили капремонт та утеплення фасадів корпусів. А також повністю відремонтували та обладнали приймальне і центральне стерилізаційне відділення. Тепер вони не поступаються європейським стандартам. Із комфортними умовами і найсучаснішим обладнанням. А для зручності людей із вадами зору на дверях до оглядових кабінетів розмістили таблички зі шрифтом Брайля", - повідомив мер.

Відремонтували в лікарні і мережі електропостачання та каналізаційні мережі. Та закупили цього року сучасного обладнання на 43 мільйони гривень. Наступними планують оновити реанімаційне відділення та операційний блок.

Нагадаємо, раніше Кличко заявив, що столиця самотужки готує додаткові ліжко-місця для лікування хворих на COVID-19.

Як відомом, у Києві за добу підтвердили 635 нових випадків коронавірусу. Це новий антирекорд по коронавірусу в столиці.

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