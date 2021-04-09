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Кличко рассказал, когда в Киеве могут усилить карантин

Новина українською → Киев, Пятница 09 апреля 2021 02:41
Кличко рассказал, когда в Киеве могут усилить карантин Фото: Виталий Кличко (РБК-Украина)
Автор: Наталья Скороход

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, когда в Киеве могут принять более жесткие карантинные ограничения. По его словам, это будет возможно, если заразившихся коронавирусом станет больше.

Об этом шла речь в эфире программы "Право на владу".

По словам Кличко, городские власти будут ориентироваться на цифры и решать, нужно ли ужесточать карантин.

"Сегодня (8 апреля, - ред.) почти 2 тысячи больных, 48 человек умерли от коронавируса. Цифры очень не оптимистичные. Мы надеемся, что на следующей неделе они уменьшатся, если нет - мы можем говорить о продолжении локдауна и мы не исключаем, что будут более жесткие ограничения", - говорит Кличко.

Он также выразил надежду, что на следующей неделе заболеваемость снизиться и можно будет ослабить карантин.

"Мы ввели локдаун в понедельник и через неделю, мы надеемся, будем иметь динамику по снижению заболеваемости людей", - говорит мэр Киева.

Напомним, киевляне стали относиться к коронавирусу более легкомысленно. Так считают городские власти.

Ранее сообщалось, что озвучены сроки поступления вакцины Pfizer в Украину. Максим Степанов рассказал, кого ей будут вакцинировать.

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