ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Кличко розповів, коли в Києві можуть посилити карантин

Новость на русском → Київ, П'ятниця 09 квітня 2021 02:41
Кличко розповів, коли в Києві можуть посилити карантин Фото: Віталій Кличко (РБК-Україна)
Автор: Наталья Скороход

Мер Києва Віталій Кличко розповів, коли в Києві можуть прийняти більш жорсткі карантинні обмеження. За його словами, це буде можливо, якщо захворілих на коронавірус стане більше.

Про це йшлося в ефірі програми "Право на владу".

За словами Кличка, міська влада буде орієнтуватися на цифри і вирішувати, чи потрібно посилювати карантин.

"Сьогодні (8 квітня, - ред.) майже 2 тисячі хворих, 48 людей померли від коронавірусу. Цифри не дуже оптимістичні. Ми сподіваємося, що на наступному тижні вони зменшаться, якщо ні - ми можемо говорити про продовження локдауну і ми не виключаємо, що будуть більш жорсткі обмеження", - каже Кличко.

Він також висловив сподівання, що на наступному тижні захворюваність знизитися і можна буде послабити карантин.

"Ми ввели локдаун в понеділок і через тиждень, ми сподіваємося, будемо мати динаміку щодо зниження захворюваності людей", - каже мер Києва.

Нагадаємо, кияни стали ставитися до коронавірусу більш легковажно. Так вважає міська влада.

Раніше повідомлялося, що озвучені терміни надходження вакцини Pfizer в Україну. Максим Степанов розповів, кого нею будуть вакцинувати.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Коронавірус Київ Коронавірус
Локдаун в Україні
Локдаун в Україні
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцина від COVID-19
Вакцина від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19