Кличко о ситуации с коронавирусом в Киеве: расслабляться рано

В Киеве улучшается COVID-статистика, уменьшается количество госпитализированных. Однако, мэр города Виталий Кличко говорит, что разлабляться рано.
Об этом он заявил на брифинге.
По его словам, уменьшилось количество новых случаев коронавируса и немного уменьшилось количество больных, нуждающихся в госпитализации.
"Однако, врачи говорят, что в больницы попадают больные с тяжелым течением болезни, поэтому расслабляться рано", - заявил он.
Отметим, в Украине обнаружили рост новых случаев коронавируса - 12 162 новых заражения за сутки. Самое большое число новых случаев в Киеве, Харьковской и Киевской областях.
Напомним, несмотря на локдаун в Киеве, народный депутат устроил вечеринку в отеле на Подоле. За нарушение карантина уже возбуждено уголовное дело.
После того министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что подпольные празднования и работа учреждений на время карантина в Украине недопустимы.
Ранее сообщалось, что в Киеве закрыли два ресторана за нарушения карантина.