Кличко: столица самостоятельно готовит дополнительные места для больных COVID-19

Столица самостоятельно готовит дополнительные койко-места для лечения больных COVID-19.

Об этом мэр Киева заявил во время онлайн пресс-конференции.

"Город сегодня самостоятельно и готовит дополнительные койки в больницах, и оборудует отделения, и выделяет средства из резервного фонда столицы. Делает все, чтобы защитить здоровье и жизни киевлян", - подчеркнул Кличко.

Он отметил, что ответы на обращения городской власти относительно приема больных киевлян в оборудованные больницы с медперсоналом Академии медицинских наук, Минздраву и ведомственные медучреждения, столица от правительства до сих пор не получила.

Зато на днях Киев получил поручение от Минздрава об обеспечении в опорных больницах 80 % коек кислородом.

"Для этого государство выделило Киеву - пока на бумаге - 29,6 млн грн. И определило, что эти работы мы должны осуществить до 1 ноября. Вместе с тем правительство не внесло никаких изменений в порядок закупок работ по капитальному ремонту. Относительно упрощения этой процедуры. А сегодня только процедура закупки занимает около двух месяцев! И, если учесть еще и ремонтные работы, то к 1 ноября успеть - нереально", - подчеркнул мэр Киева.

По его словам, такое поручение от Кабмина получили все регионы. И, несмотря на то, что средства до сих пор не поступили, то "помощью" государства назвать это сложно.

Вместе с тем Киев постоянно самостоятельно работает над организацией системы кислородного снабжения, а также обеспечением кислородными концентраторами опорных больниц. Ведь это является одним из условий для приема больных коронавирусом. С начала года на эти нужды город из бюджета выделил почти 14 миллионов гривен.

"Количество пациентов, нуждающихся в госпитализации, постоянно увеличивается. Поэтому город уже развернуло почти 2800 коек в 22 столичных больницах. 19 из этих больниц уже принимают пациентов с вирусом. Три больницы готовятся и обустраивают отделения для лечения больных COVID-19. Это - Киевский городской центр радиационной защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы и столичные больницы № 12 и 18", - сказал Виталий Кличко.

Он сообщил, что в стационарах столичных медучреждений сегодня лечатся 1761 больной коронавирусом. Из них 29 детей, 367 пациентов - в тяжелом состоянии, 621 получает кислородную поддержку, 31 - под аппаратами ИВЛ.

Еще 173 пациенты находятся в больницах с подозрением на коронавирус. Пневмонию в столичных медучреждениях лечат 560 больных.

Напомним, всего в Украине с начала пандемии подтвердили коронавирус уже у 303 638 человек. За сутки подтвердили 4 766 новых случаев заражения.