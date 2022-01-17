Кличко во второй раз заболел коронавирусом

Мэр Киева Виталий Кличко получил положительный тест на коронавирус. Сейчас он на самоизоляции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Кличко.

"Друзья! Новость для меня - неутешительная. Получил положительный результат теста на COVID-19", - написал Кличко.

По его словам, он заболел коронавирусом уже во второй раз.

"Поскольку вакцинирован, надеюсь на несложное течение болезни. Самоизолировался, лечусь и работаю из дома", - добавляет Кличко.