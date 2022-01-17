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Кличко во второй раз заболел коронавирусом

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Киев, Понедельник 17 января 2022 10:44
Кличко во второй раз заболел коронавирусом Фото: мэр Киева Виталий Кличко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Мэр Киева Виталий Кличко получил положительный тест на коронавирус. Сейчас он на самоизоляции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Кличко.

"Друзья! Новость для меня - неутешительная. Получил положительный результат теста на COVID-19", - написал Кличко.

По его словам, он заболел коронавирусом уже во второй раз.

"Поскольку вакцинирован, надеюсь на несложное течение болезни. Самоизолировался, лечусь и работаю из дома", - добавляет Кличко.

Напомним, в Украине за минувшие сутки зафиксировали 5072 новых случая коронавируса. Из них, в частности, больше всего заражений было обнаружено в Киеве и Львовской области.

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