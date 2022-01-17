Кличко вдруге захворів на коронавірус
Фото: мер Києва Віталій Кличко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Мер Києва Віталій Кличко отримав позитивний тест на коронавірус. Наразі він на самоізоляції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Кличка.
"Друзі! Новина для мене - невтішна. Отримав позитивний результат тесту на COVID-19", - написав Кличко.
За його словами, він захворів на коронавірус вже вдруге.
"Оскільки вакцинований, сподіваюся на нескладний перебіг хвороби. Самоізолювався, лікуюся та працюю з дому", - додає Кличко.
Нагадаємо, в Україні за минулу добу зафіксували 5072 нових випадки коронавірусу. З них, зокрема, найбільше заражень виявили у Києві та Львівській області.