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Кличко вдруге захворів на коронавірус

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Київ, Понеділок 17 січня 2022 10:44
Кличко вдруге захворів на коронавірус Фото: мер Києва Віталій Кличко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Мер Києва Віталій Кличко отримав позитивний тест на коронавірус. Наразі він на самоізоляції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Кличка.

"Друзі! Новина для мене - невтішна. Отримав позитивний результат тесту на COVID-19", - написав Кличко.

За його словами, він захворів на коронавірус вже вдруге.

"Оскільки вакцинований, сподіваюся на нескладний перебіг хвороби. Самоізолювався, лікуюся та працюю з дому", - додає Кличко.


Нагадаємо, в Україні за минулу добу зафіксували 5072 нових випадки коронавірусу. З них, зокрема, найбільше заражень виявили у Києві та Львівській області.

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