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Кличко во второй раз заболел коронавирусом

Автор: Мария Кучерявец

Мэр Киева Виталий Кличко получил положительный тест на коронавирус. Сейчас он на самоизоляции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Кличко.

"Друзья! Новость для меня - неутешительная. Получил положительный результат теста на COVID-19", - написал Кличко.

По его словам, он заболел коронавирусом уже во второй раз.

"Поскольку вакцинирован, надеюсь на несложное течение болезни. Самоизолировался, лечусь и работаю из дома", - добавляет Кличко.

Напомним, в Украине за минувшие сутки зафиксировали 5072 новых случая коронавируса. Из них, в частности, больше всего заражений было обнаружено в Киеве и Львовской области.

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Виталий КличкоКоронавирус