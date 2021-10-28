Кличко выйдет на срочный брифинг из-за ситуации с COVID в Киеве
Мэр Киева Виталий Кличко сегодня проведет срочный брифинг в связи с ситуацией с коронавирусом в столице. Брифинг начнется в 15:00.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Киевской городской государственной администрации.
"Сегодня, 28 октября, в 15:00 состоится срочный онлайн-брифинг мэра Киева Виталия Кличко по ситуации с коронавирусом в столице", - говорится в сообщении.
Другие подробности не приводятся.
Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве продолжают разворачивать кровати для больных коронавирусом, но заняты уже 66% кислородных коек, и с такими темпами заболеваемости на всех может не хватить.
Также стало известно, что из-за стремительного ухудшения ситуации в Киеве завтра пройдет заседание городской комиссии, которая может принять решение по ужесточению карантина.