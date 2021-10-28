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Кличко выйдет на срочный брифинг из-за ситуации с COVID в Киеве

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Киев, Четверг 28 октября 2021 14:21
Кличко выйдет на срочный брифинг из-за ситуации с COVID в Киеве Фото: мэр Киева Виталий Кличко (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

Мэр Киева Виталий Кличко сегодня проведет срочный брифинг в связи с ситуацией с коронавирусом в столице. Брифинг начнется в 15:00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Киевской городской государственной администрации.

"Сегодня, 28 октября, в 15:00 состоится срочный онлайн-брифинг мэра Киева Виталия Кличко по ситуации с коронавирусом в столице", - говорится в сообщении.

Другие подробности не приводятся.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве продолжают разворачивать кровати для больных коронавирусом, но заняты уже 66% кислородных коек, и с такими темпами заболеваемости на всех может не хватить.

Также стало известно, что из-за стремительного ухудшения ситуации в Киеве завтра пройдет заседание городской комиссии, которая может принять решение по ужесточению карантина.

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