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Мест может не хватить. В Киеве стремительный рост заполняемости кислородных коек

Новина українською →
Киев, Среда 27 октября 2021 12:25
Мест может не хватить. В Киеве стремительный рост заполняемости кислородных коек Фото: в Киеве стремительный рост заполняемости кислородных коек (kyivcity.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

В Киеве продолжают разворачивать кровати для больных коронавирусом. В частности, 66% кислородных коек уже заняты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городского голову Виталия Кличко в Telegram.

По его словам, в больницах столицы подготовлены почти 6 тысяч коек для больных коронавирусом и в настоящее время продолжается развертывание дополнительных мест.

"С оборудованных подачей кислорода (а это 95% от общего количества) заполнены сегодня почти 66% коек. И с такими темпами распространения вируса мест с кислородом скоро может не хватить", - отметил Кличко.

Добавим, что с похожей ситуацией уже столкнулись Чернигов, где заявили о критичекой ситуации с кислородом для COVID-пациентов.

Также в Одессе без кислорода остался областной центр социально значимых болезней, который госпитализировал пациентов с коронавирусом.

Напомним, Украина уже начала закупать в Польше медицинский кислород.

Отметим, что два украинских завода по производству медицинского кислорода, работа которых, в частности, направлена на больницы для COVID-больных, приостановили производство из-за регламентных работ, а еще один производитель имеет технические неисправности.

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