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Количество COVID-случаев в Украине резко возросло: за сутки 827 новых больных

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Вторник 03 августа 2021 08:18
Количество COVID-случаев в Украине резко возросло: за сутки 827 новых больных Фото: в Украине резко возросло количество больных на коронавирус (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

За сутки 2 августа в Украине зафиксировано 827 новых подтвержденных случаев COVID-19. Среди заболевших 68 детей и 26 медработников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Всего за минувшие сутки госпитализированы 334 человека, выздоровели - 533, скончались - 26.

За сутки сделали почти 40 тысяч тестов разными методами.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в г. Киев (198), Донецкой (65), Одесской (62), Днепропетровской (53) и Харьковской (49) областях.

Напомним, за сутки 1 августа в Украине обнаружили 265 новых случаев коронавируса.

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