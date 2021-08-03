Кількість COVID-випадків в Україні різко зросла: за добу 827 нових хворих
Фото: в Україні різко зросла кількість хворих на коронавірус (Віталій Носач, РБК-Україна)
За добу 2 серпня в Україні зафіксовано 827 нових підтверджених випадків COVID-19. Серед хворих 68 дітей та 26 медпрацівників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.
Всього за минулу добу госпіталізовано 334 людини, одужали - 533, померли - 26.
За добу зробили майже 40 тисяч тестів різними методами.
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (198), Донецькій (65), Одеській (62), Дніпропетровській (53) та Харківській (49) областях.
Нагадаємо, за добу 1 серпня в Україні виявили 265 нових випадків коронавірусу.