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Кількість COVID-випадків в Україні різко зросла: за добу 827 нових хворих

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Вівторок 03 серпня 2021 08:18
Кількість COVID-випадків в Україні різко зросла: за добу 827 нових хворих Фото: в Україні різко зросла кількість хворих на коронавірус (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

За добу 2 серпня в Україні зафіксовано 827 нових підтверджених випадків COVID-19. Серед хворих 68 дітей та 26 медпрацівників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.

Всього за минулу добу госпіталізовано 334 людини, одужали - 533, померли - 26.

За добу зробили майже 40 тисяч тестів різними методами.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (198), Донецькій (65), Одеській (62), Дніпропетровській (53) та Харківській (49) областях.

Нагадаємо, за добу 1 серпня в Україні виявили 265 нових випадків коронавірусу.

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