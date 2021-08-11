Количество COVID-случаев может вырасти на 33% в начале 2022 года, - ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения предупредила о том, что общее количество случаев заболевания коронавирусом может превысить 300 млн уже в начале 2022 года. Сегодня в мире наблюдается опасная тенденция.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ВОЗ .

Согласно данным организации, только за последние шесть месяцев общее число COVID-случаев выросло со 100 млн до 200 млн.

"По нынешней траектории мы можем пройти уровень в 300 млн известных случаев уже в начале будущего года", - отмечает пресс-служба.

Генеральный директор ВОЗ Аданом Гебреисус добавил, что стремительным темпам распространения заболевания можно противодействовать, однако мир этого не делает.