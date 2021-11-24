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Количество положительных ПЦР-тестов в Украине сократилось вдвое

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Среда 24 ноября 2021 02:46
Количество положительных ПЦР-тестов в Украине сократилось вдвое Фото: количество положительных ПЦР-тестов в Украине сократилось вдвое (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Количество положительных ПЦР-тестов в Украине сократилось вдвое. Это указывается в прогнозе развития эпидемии COVID-19 в Украине на 24 ноября - 7 декабря 2021 года ("Прогноз РГ-56").

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Национальной академии наук Украины.

По сравнению с пиковыми значениями, количество положительных ПЦР-тестов сократилось на 53%, новых выявлений уменьшилось на 30%, занятых коек в больницах - на 19%, суточные госпитализации уменьшились на 30%, смертность - на 9%.

Прогноз подготовила Рабочая группа математического моделирования проблем, связанных с эпидемией коронавирус SARS-CoV-2 в Украине (базовая организация - Институт проблем математических машин и систем НАН Украины).

Ранее мы писали, что пик смертности от COVID-19 уже пройден.

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