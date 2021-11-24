Кількість позитивних ПЛР-тестів в Україні скоротилася вдвічі. Це вказується в прогнозі розвитку епідемії COVID-19 в Україні на 24 листопада - 7 грудня 2021 року ("Прогноз РГ-56").

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Національної академії наук України.

Порівняно з піковими значеннями, кількість позитивних ПЛР-тестів скоротилася на 53%, нових виявлень поменшало на 30%, зайнятих ліжок у лікарнях - на 19%, добові госпіталізації зменшилися на 30%, смертність - на 9%.

Прогноз підготувала Робоча група математичного моделювання проблем, пов'язаних з епідемією коронавірусу SARS-CoV-2 в Україні (базова установа - Інститут проблем математичних машин і систем НАН України).