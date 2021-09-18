Количество растет: уже в 10 областях превышены показатели COVID-госпитализаций
Фото: в 10 областях превышены показатели COVID-госпитализаций (Виталий Носач, РБК-Украина)
Сегодня, 18 сентября, все области Украины находятся в "зеленой" зоне адаптивного карантина. Однако в десяти регионах страны превышен показатель госпитализаций больных коронавирусом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.
Норма динамики общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным COVID-19 или подозрением на заболевания должна составлять не более 50%. Однако этот показатель превышен в областях:
- Винницкой - 66,3%
- Днепропетровской - 69,0%
- Закарпатской - 65,9%
- Луганской - 71,5%
- Львовской - 68,6%
- Николаевской - 105,1%
- Ровенской области - 82,5%
- Сумской - 56,7%
- Харьковской - 59,0%
- Хмельницкой - 51,3%
Ранее сообщалось, что в Украине второй день подряд более 6 тысяч новых COVID-случаев за сутки.