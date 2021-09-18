ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Украине второй день подряд более 6 тысяч новых COVID-случаев за сутки

Новина українською →
Суббота 18 сентября 2021 08:25
В Украине второй день подряд более 6 тысяч новых COVID-случаев за сутки Фото: в Украине за сутки 6234 новых больных (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

За минувшие сутки, 17 сентября, в Украине зафиксировали 6234 новых подтвержденных случаев коронавируса. Среди них 689 детей и 89 медработников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Также за минувшие сутки госпитализированы 1 719 человек, умерли - 79, выздоровели - 1 763.

За сутки протестовали более 70 тысяч человек различными методами.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (761), Львовской (585), Днепропетровской (434), городе Киев (416) и Одесской (399) областях.

Напомним, вчера в Украине впервые за четыре месяца зафиксировали более 6 тысяч новых случаев коронавируса за сутки.

Ранее сообщалось, что в больницах Украины реанимационные кровати заняты более чем на четверть пациентами с коронавирусом.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство здравоохранения Украины Коронавирус
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе