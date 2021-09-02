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Количество растет. Четыре области Украины не соответствуют "зеленой" зоне карантина

Автор: Мария Кучерявец

По состоянию на утро, 2 сентября, все области Украины находятся в "зеленой" зоне карантина. Однако эпидемиологические показатели в четырех регионах страны вне пределов нормы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.

Так, в Луганской области наблюдается рост динамики госпитализаций больных коронавирусом. Сейчас этот показатель в регионе составляет 75,8%, хотя накануне был в пределах 2,7-5-2%.

Кроме этого, во Львовской области также есть рост по этому показателю. По последним данным, динамика COVID-госпитализаций составляет в области 54,4%, а еще днем ранее составляла 23,7%.

Также динамика уровня госпитализаций превышает норму и в Одесской области. Этот показатель пока остановился на отметке 70,2%, но накануне составлял 24-42,6%.

Между тем, в Херсонской области наблюдается также неблагоприятная ситуация с COVID-госпитализациями. Сейчас этот показатель составляет 56,2%, хотя еще днем ранее был в пределах 18,3-37%.

Стоит отметить, что норма динамики общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным или подозрением на COVID-19 должна составлять не более 50%.

Напомним, за минувшие сутки в Украине госпитализированы 787 человек с коронавирусом.

Добавим, что в стране наблюдается рост случаев COVID-19, выявлено 2477 новых заражений.

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