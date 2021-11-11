Количество смертей от COVID-19 увеличилось в Европе, - ВОЗ

В Европе за последнюю неделю на 10 процентов увеличилась смертность от коронавируса . Об этом заявила Всемирная организация здравоохранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АВС News .

Европа стала единственным регионом мира, где неуклонно растут как случаи заболеваемости COVID-19, так и смертность.

По данным ВОЗ, во всем мире на прошлой неделе зарегистрировано около 3,1 миллиона новых случаев, что примерно на 1% больше, чем на предыдущей неделе. Почти две трети случаев заражения коронавирусом - 1,9 миллиона - приходятся на Европу, где число случаев заболевания выросло на 7%.