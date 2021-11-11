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Количество смертей от COVID-19 увеличилось в Европе, - ВОЗ

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Швейцария , Четверг 11 ноября 2021 00:38
Количество смертей от COVID-19 увеличилось в Европе, - ВОЗ Фото: в Европе увеличилась заболеваемость и смертность от COVID-19 (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

В Европе за последнюю неделю на 10 процентов увеличилась смертность от коронавируса. Об этом заявила Всемирная организация здравоохранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АВС News.

Европа стала единственным регионом мира, где неуклонно растут как случаи заболеваемости COVID-19, так и смертность.

По данным ВОЗ, во всем мире на прошлой неделе зарегистрировано около 3,1 миллиона новых случаев, что примерно на 1% больше, чем на предыдущей неделе. Почти две трети случаев заражения коронавирусом - 1,9 миллиона - приходятся на Европу, где число случаев заболевания выросло на 7%.

Странами с наибольшим количеством новых случаев в мире были США, Россия, Великобритания, Турция и Германия. Число еженедельных смертей от COVID-19 снизилось примерно на 4% во всем мире и снизилось во всех регионах, кроме Европы.

Напомним, что ВОЗ предупредила о риске вспышек кори по всему миру. Причина - снижение вакцинации.

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