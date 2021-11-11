Кількість смертей від COVID-19 збільшилася в Європі, - ВООЗ
У Європі за останній тиждень на 10 відсотків збільшилася смертність від коронавірусу. Про це заявила Всесвітня організація охорони здоров'я.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АВС News.
Європа стала єдиним регіоном світу, де неухильно зростають як випадки захворюваності COVID-19, так і смертність.
За даними ВООЗ, у всьому світі минулого тижня зареєстровано близько 3,1 мільйона нових випадків, що приблизно на 1% більше, ніж на попередньому тижні. Майже дві третини випадків зараження коронавірусом - 1,9 мільйона - припадають на Європу, де число випадків захворювання зросло на 7%.
Країнами з найбільшою кількістю нових випадків у світі були США, Росія, Великобританія, Туреччина і Німеччина. Кількість щотижневих смертей від COVID-19 знизилася приблизно на 4% у всьому світі і знизилася у всіх регіонах, крім Європи.
Нагадаємо, що ВООЗ попередила про ризик спалахів кору по всьому світу. Причина-зниження вакцинації.