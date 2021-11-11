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Кількість смертей від COVID-19 збільшилася в Європі, - ВООЗ

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Швейцарія , Четвер 11 листопада 2021 00:38
Кількість смертей від COVID-19 збільшилася в Європі, - ВООЗ Фото: в Європі збільшилася захворюваність і смертність від COVID-19 (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

У Європі за останній тиждень на 10 відсотків збільшилася смертність від коронавірусу. Про це заявила Всесвітня організація охорони здоров'я.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АВС News.

Європа стала єдиним регіоном світу, де неухильно зростають як випадки захворюваності COVID-19, так і смертність.

За даними ВООЗ, у всьому світі минулого тижня зареєстровано близько 3,1 мільйона нових випадків, що приблизно на 1% більше, ніж на попередньому тижні. Майже дві третини випадків зараження коронавірусом - 1,9 мільйона - припадають на Європу, де число випадків захворювання зросло на 7%.

Країнами з найбільшою кількістю нових випадків у світі були США, Росія, Великобританія, Туреччина і Німеччина. Кількість щотижневих смертей від COVID-19 знизилася приблизно на 4% у всьому світі і знизилася у всіх регіонах, крім Європи.

Нагадаємо, що ВООЗ попередила про ризик спалахів кору по всьому світу. Причина-зниження вакцинації.

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