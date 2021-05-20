Комиссия при Минздраве Японии одобрила вакцины Moderna и AstraZeneca
Группа экспертов комиссии Министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии одобрила применение в стране двух вакцин от коронавируса производства компаний Moderna и AstraZeneca. Вопрос о выдаче официального разрешения будет рассмотрен завтра, 21 мая.
Об этом сообщил японский телеканал NHK.
Отмечается, что экспертная группа при Минздраве Японии, в которую входит 20 специалистов, одобрила применение на территории страны двух вакцин от коронавируса фармацевтических компаний Moderna и AstraZeneca.
Ожидается, что глава ведомства рассмотрит вопрос о выдаче официального разрешения на применение этих препаратов 21 мая с учетом рекомендаций экспертной группы.
Напомним, с 21 мая правительство Японии запрещает въезд иностранцам, которые посещали Таиланд и шесть других стран. Речь также идет о Монголии, Камбодже, Восточном Тиморе, Шри-Ланке, Сейшельских островах и Сент-Люсии. Под ограничения не подпадают японские граждане - им придется шесть дней находиться на карантине и дважды сдать тест на коронавирус.
Отметим, 19 мая Европейская комиссия одобрила новый протокол безопасности по коронавирусу. Он будет способствовать безопасному восстановлению туризма в ЕС, отметили в Еврокомиссии.
Ранее сообщалось, что города Японии отказываются принимать спортсменов, участвующих в Олимпийских играх 2020 года, на фоне обострения ситуации с коронавирусом. На фоне этого ведущая медицинская организация Японии призвала власти страны и Международный олимпийский комитет отменить проведение Олимпиады